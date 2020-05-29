Kalp krizinden ölen uzman çavuş, toprağa verildi
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Kalp krizinden ölen uzman çavuş, toprağa verildi

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen uzman çavuş, toprağa verildi
29.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:55

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Alacakaya İlçe jandarma Komutanlığı'na ait misafirhanede, 27 Mayıs gecesi saat 01.40 sıralarında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Gürbüz, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gürbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

1 çocuk babası, 17 yıllık Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz için bugün memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Gürbüz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu önce helallik alınmak için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evinin önüne ardından da törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ile askeri erkan ve vatandaşların katıldığı törende Gürbüz'ün kardeşi Yusuf Gürbüz, ağabeyinin üniformasını giydi. Baba Hamit Gürbüz ise taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı, cuma namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından kıldırıldı. Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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