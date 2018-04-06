Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Hakim Kara İçin Tören

Ordu'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 4. Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinden Abuzer Kara (56) için tören düzenlendi.

Ordu Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene, Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, diğer ilgililer ve mesai arkadaşları katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Kara'nın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Çok kıymetli bir yargı mensubunu kaybettiklerini vurgulayan Yavuz, Kara'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ayaz, birlikte çalıştıkları sürede Kara'nın güler yüzü, hoşgörüsü ve sevgi dolu temiz kalbine şahit olduklarını aktardı.

Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Kara'nın en zor zamanlarında dahi yüzünden tebessümü eksik etmediğine dikkati çekerek, beyefendi kişiliği ile adliye personelinin kalbinde yer ettiğini vurguladı.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk, iki çocuk babası Kara için dua etti. Yakınları, Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Kara'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.