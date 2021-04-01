Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Nevşehir'de toprağa verildi
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Nevşehir'de toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Veli Çelik - Haberler | Güncel
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay Nevşehir'de toprağa verildi

Erzincan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Dağcı, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Dağcı, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Avuç köyünde düzenlenen törende, Dağcı'nın naaşının bayrağa sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak köy meydanında cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.

Kılınan namazın ardından Dağcı, köy kabristanlığına defnedildi.

Törene, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Çelik

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