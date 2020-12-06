Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası anjiyo oldu
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Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası anjiyo oldu

06.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:32
Kalp krizi geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası anjiyo oldu

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin,geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo oldu,kendisi durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin,geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo oldu,kendisi durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, dün akşam Elazığ'daki evinde göğüs ve kol ağrısı şikayeti ile oğlunun isminin verildiği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde Sekin'in damarının tıkandığı ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine ameliyata alınan Sekin'in damarları anjiyo ile açıldı. Bugün taburcu olan Sekin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Taburcu oldum, evde istirahat ediyorum"

İHA muhabirine dün göğüs ve kol ağrısı ile hastaneye başvurduğunu aktaran şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Burada doktorların yaptığı tahlillerde 2 damarımın tıkandığı ve kalp krizi geçirdiğim söylendi.Ameliyata alındım ve anjiyo yapıldı. Operasyonla damarlar açıldı. Bugün taburcu oldum. Şuan evde istirahat ediyorum ve durumum iyi. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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