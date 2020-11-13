Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.