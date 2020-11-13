Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
13.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:52
Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Eşi Derya Topaloğlu'yla Alişan ile Demet Akalın'ın sabah programına konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu yayın sonrasında kuliste kendisini kötü hissettiğini belirtti. Kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mustafa Topaloğlu, apar topar hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Intagram'dan birkaç saat önce yan yana olduğu Mustafa Topaloğlu'nun fotoğrafını paylaşmıştı.