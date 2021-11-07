Giresun'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti
AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel
Giresun'da komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
AYDIN (AA) - Giresun'da komiser yardımcısı Sezgin Aydın (46), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Aydın, memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı.
Ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Aydın'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi, yarın Tepeköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri
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