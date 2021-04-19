Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü
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Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü

İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - Haberler | Güncel

Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr.

Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen:

"Covid-19'un özellikle kalp krizini, pıhtılaşma bozukluğunu ve akciğerlere pıhtı atmasını arttırdığını düşünüyoruz"

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, son bir yıl içerisinde kalp krizi geçiren 115 korona virüs hastasını tedavi ettiklerini belirterek, "Normal kalp krizlerinde genelde biz bir damarın tıkandığını görürüz ama bize gelen Covid-19 hastalarımızın çoğunda birkaç damarın tıkadığını gördük" dedi.

2018 yılında hizmete giren Manisa Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü olmaya devam ediyor. Hastanenin en önemli bölümlerinden biri olan kardiyoloji kliniğinde bugüne kadar 14 bin hastanın anjiyografi işlemi yapılırken, klinik, Covid-19 pandemisi döneminde de aktif olarak aralıksız çalıştı. Son bir yıl içerisinde 115 Covid-19 hastasını tedavi ettiklerini belirten Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, tedavi ettikleri hastalarda önemli bulgular tespit ettiklerini söyledi. Özen, "Covid-19 son bir senedir pandemi halinde yayılmakta ve sonuçları olarak da birçok hastalığı yanında getirmektedir. Covid-19 hastalığı geçiren hastalar aynı zamanda kalp krizi de geçirebilmektedir. Son bir yıl içerisinde Manisa Şehir Hastanesinde 115 Covid-19 hastamızın kalp krizi sonrası tedavisi yapılmıştır. Ayrıca bu hastalar kadar Covid-19 şüpheli hastalara da anjiyografi işlemi hastanemizde yapılmıştır. Covid-19 bütün organları etkileyebildiği gibi kalbi de etkileyen bir hastalıktır. Kalpte pıhtılaşma bozukluklarına, damar hasarına ve kalp krizine neden olabilmektedir. Bu nedenle hastaların yakın takibi çok önemlidir. Covid-19 pandemisi sırasında bizim gördüğümüz bir olay ise bu hastalarda özellikle covid-19 geçirmemesine, tamamen bir şikayeti olmamasına rağmen kalp krizi bulguları olsa dahi acil servise başvurmadıklarını görüyoruz. Çıkardığımız istatistiklere göre, bir önceki seneye göre kalp krizi vakalarında pandeminin ilk başladığı aylarda ciddi bir azalma gördük. Bu yüzden evde kalp krizi semptomlarınız varsa, göğüs ağrısı, nefes darlığı, şiddetli ağrı ve bayılma gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvuralım" dedi.

"Covid-19'un akciğerlere pıhtı atmasını arttırdığını düşünüyoruz"

Korona virüsün kalp krizini tetiklediğine yönelik net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Özen, kendilerine gelen hastalarda rastladıkları bulguları paylaştı. Özen, "Bununla ilgili net bir şey yok ama bizim gördüğümüz hastalarda Covid- 19, damar cidarlarını hasara uğratıyor, damarları öldürüyor ve damar tıkanıklıklarına neden oluyor. Normal kalp krizlerinde genelde biz bir damarın tıkandığını görürüz ama bize gelen Covid-19 hastalarımızın çoğunda birkaç damarın tıkadığını gördük. Bununla ilgili çalışmalar sürmekte birlikte Covid-19'un özellikle kalp krizini, pıhtılaşma bozukluğunu ve akciğerlere pıhtı atmasını arttırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü
Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü
Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü
Kalp krizi geçiren Covid-19 hastalarında önemli bulgular görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN

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