Kalp Krizi Geçiren Bollywood Yıldızı Sridevi Kapoor, Hayatını Kaybetti
Kariyerine 4 yaşında çocuk oyuncu olarak başlayan Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor duyurdu.
ÜNLÜ İSİMLER, ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ
Sridevi Kapoor, eşi Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir yakınının düğünü için Dubai'de bulunuyordu. Ölüm haberi Bollywood dünyasını yasa boğarken, ünlü isimler ve sanatçının hayranları sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
"GÖZÜ YAŞLI MİLYONLARCA SEVEN..."
Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi'nin ölüm haberi karşısında şaşkınlığını ifade ederek, "Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı" dedi. Başbakan Narendra Modi ise "Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi" ifadelerini kullandı.
OYUNCULUĞA 4 YAŞINDA BAŞLADI
Kariyerine 4 yaşında çocuk oyuncu olarak başlayan Kapoor, 150'den fazla filme imza attı. İki çocuk annesi Sridevi, film yapımcısı Boney Kapoor ile evliydi.
Sridevi Kaapor'ın naaşı Mumbai kentinde defnedilecek.
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Vur kokaine. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HİNTLİ BU HİNTLİ HOLLYWOOD DEĞİL BOLLYWOODCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAH IN DOSTU DEĞİL DE ŞEYTANIN DOSTU İSE VAY HALİNE! MEKANI YA CEHENNEM ÇUKURU YADA CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE. EĞER ALLAH DOSTU İSE CENNET BAHCESİ. DEĞİLSE VAY HALİNE Kİ NE VAYH!Cevap Yaz 2 5 Yayından KaldırISMAİL BİLİR: Sen kendini kurtardinmida milletin durumuna yorum yapiyontrik1 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsin islam dininden olanlara soylenir. (Onlara ister bağışlanma dile, ister dileme, farketmez. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen de Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah''ı ve Rasulünü inkâr etmesinden ötürüdür. Allah fasıklar güruhuna hidayet vermez. '' (Tevbe, 9/80)Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır