Kalp Krizi Geçiren Bollywood Yıldızı Sridevi Kapoor, Hayatını Kaybetti

Bollywood sinemasının usta oyuncularından Sridevi Kapoor, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kayınbiraderi Sanjay Kapoor duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER, ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Sridevi Kapoor, eşi Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir yakınının düğünü için Dubai'de bulunuyordu. Ölüm haberi Bollywood dünyasını yasa boğarken, ünlü isimler ve sanatçının hayranları sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"GÖZÜ YAŞLI MİLYONLARCA SEVEN..."

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi'nin ölüm haberi karşısında şaşkınlığını ifade ederek, "Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı" dedi. Başbakan Narendra Modi ise "Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi" ifadelerini kullandı.

OYUNCULUĞA 4 YAŞINDA BAŞLADI

Kariyerine 4 yaşında çocuk oyuncu olarak başlayan Kapoor, 150'den fazla filme imza attı. İki çocuk annesi Sridevi, film yapımcısı Boney Kapoor ile evliydi.

Sridevi Kaapor'ın naaşı Mumbai kentinde defnedilecek.