Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı

Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi çalışanı Hakan Deniz geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi çalışanı Hakan Deniz geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Deniz için Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 47 yaşında yaşamını yitiren, Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri bölümü çalışanı, Hakan Deniz için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye yönetimi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Bahçede sevgi seli vardı.

Belediye Başkanı Posbıyık, törende yaptığı konuşmada, Hakan Deniz'in erken kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Posbıyık açıklamasında, "Hakan Deniz, çevresinde çok sevilen, iyi kalpli, çok başarılı bir çalışma arkadaşımızdı. Kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 1998 yılından bu yana belediyemizde çalışıyordu. Adam gibi adam, işinin ehli, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Takdiri ilahi diyeceğiz. Çok gayret gösterdik. Hastaneye yetiştirdik. Tamam bitti her şey, derken geç saatlerde maalesef bu elim haberi aldık. Nur içinde yatsın. Çevresine hep iyilik yapan çok değerli bir kardeşimdi. Bütün aileye, evlatlarına başınız sağ olsun, diyorum. Her zaman yanınızdayız. Allah Rahmet Eylesin" dedi.

Törende Hakan Deniz için dualar okunurken, gözyaşları döküldü. Hakan Deniz evli ve 3 çocuk babasıydı. - ZONGULDAK

Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Bülent Turan Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci
Magazin Tarkan Tuğba Özay Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:21:07. #1.14#

title