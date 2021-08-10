Kalp krizi geçiren belediye personeli dualarla uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi çalışanı Hakan Deniz geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi çalışanı Hakan Deniz geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Deniz için Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 47 yaşında yaşamını yitiren, Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri bölümü çalışanı, Hakan Deniz için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye yönetimi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Bahçede sevgi seli vardı.

Belediye Başkanı Posbıyık, törende yaptığı konuşmada, Hakan Deniz'in erken kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Posbıyık açıklamasında, "Hakan Deniz, çevresinde çok sevilen, iyi kalpli, çok başarılı bir çalışma arkadaşımızdı. Kurtarmak için elimizden geleni yaptık ama olmadı. 1998 yılından bu yana belediyemizde çalışıyordu. Adam gibi adam, işinin ehli, çok sevilen bir arkadaşımızdı. Takdiri ilahi diyeceğiz. Çok gayret gösterdik. Hastaneye yetiştirdik. Tamam bitti her şey, derken geç saatlerde maalesef bu elim haberi aldık. Nur içinde yatsın. Çevresine hep iyilik yapan çok değerli bir kardeşimdi. Bütün aileye, evlatlarına başınız sağ olsun, diyorum. Her zaman yanınızdayız. Allah Rahmet Eylesin" dedi.

Törende Hakan Deniz için dualar okunurken, gözyaşları döküldü. Hakan Deniz evli ve 3 çocuk babasıydı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı