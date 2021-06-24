Kalp Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kalp Ağrısı Nedenleri ve Tedavisi

Kalp ağrısı, kalp organında oluşan nedenleri farklı olabilen rahatsızlık türüdür.

Kalp ağrısı, kalp organında oluşan nedenleri farklı olabilen rahatsızlık türüdür. Hayati organların başında gelen kalbin ağrı yapması durumunda zaman kaybedilmeden uzman doktorlara başvurulması önerilir.

Kalp Ağrısı Nedir?

Kalp ağrısı, doğrudan kalp kaynaklı olan ve keskin bıçak saplanması gibi olan ağrıları kapsar. Göğüs ağrıları kalp dışı ortaya çıkabilirken, kalp ağrısı direkt kalple alakalı sorunlardan kaynaklanır. Kalp ağrısı yaşayan bireylerin aile geçmişlerinde bu sorunu yaşayan bireyleri bilmesi, erken teşhis için önemli olarak kabul edilir. Kalp ağrısı kalp krizinin belirtileri arasında yer aldığından, ağrının hafife alınmaması ve uzmanlara danışılması gerekir.

Kalp Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kalp, hassas organların başında geldiğinden ağrının giderilmesi için uzman kontrolünün yapılması gerekir. Tıbbi tedaviler haricinde, kalp ağrısının azalmasına yardımcı olabilecek bazı sebze ve meyveler tüketilebilir.

Elma: Günde 1 kez tüketilmesi durumunda kalp ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Kalbin daha iyi çalışmasında haftada en az 2 kez elma tüketilmesi önerilir.

Domates: Kan yapıcı özellikleri bulunan domates, kalp dostu besinlerden birisidir. Günlük yemeklerde tüketilmesinin yanı sıra, salata şeklinde çiğ olarak tüketilmesi önerilir.

Brokoli: Kalp dostu besinlerden biri olan brokoli uzmanlar tarafından tüketilmese gereken yiyecekler arasındadır. Uzmanlara danışıldıktan sonra belirli sürelerde tüketilebilir.

Kalp ağrısına iyi gelen yiyeceklerin yanı sıra, sağlıklı yürüyüşler kalp ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Kalp ağrısını daha az düzeye indirgeyen durumlara başvurmadan önce uzman doktorlara başvurulması gerekir.

Kalp Ağrısı Nasıl Geçer?

Kalp ağrısı göğüs ağrılarıyla karıştırılabilen problemlerden birisidir. Ağrı yaşandığından bazı belirtilere bakılarak hangi ağrı türü olduğu tam anlaşılmayabilir. Bu durumda uzmanlara başvurulması önerilir. Kalp ağrısını geçirmek için bazı doğal yöntemlere başvurulabilir. Sorunun ciddi olduğu unutulmadan önceden kalp doktoruna başvurulması gereklidir.

Doğal beslenmek kalp ağrısını geçirmek için öncelikler arasında yer alabilir. Zeytinyağı ile yapılan yemekler yemek, sebze ve meyvelerin bulunduğu menüler tüketmek kalp ağrısını geçirme yöntemleri arasında yer alır.

Sigara içmemek ve içilen ortamlardan uzak durmak kalp ağrısını geçirme yöntemleri arasındadır. Kalp sorununun büyük bölümü sigaradan kaynaklı olduğundan, bunu uygulamak kalp ağrısını dindirebilir.

Uzman doktorların verdikleri egzersizleri yapmak kalp ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kalp Ağrısı Nedenleri?

Kalp ağrısı, kalple doğrudan ilişkili olduğundan kalp krizi riskini düşündürebilir. Farklı nedenlerden kaynaklı ortaya çıkabilen rahatsızlık, göğüs bölgesini rahatsız edicidir.

Kalp ağrısının en yaygın nedenlerinden birisi kalbe giden damarların tıkanık duruma gelmesidir.

Kalbe kan akışının azalması veya durması durumunda yaşanan kalp krizi kalp ağrısı nedenidir.

Kalp damarı olan aortun içten dışa doğru yırtılması kalp ağrısının nedenlerinden biridir.

Kardiyomiyopati olarak bilinen kalp kası hastalığı ağrının nedenlerinden birisidir.

Kalp Ağrısı Tedavisi

Kalp ağrısının tedavisi için izlenecek yolun belirlenmesi çeşitli faktörlere bağlı geliştirilir. Kişinin yaşı, sağlık durumu gibi faktörler göz önüne alınır. Daha önce kalp krizi yaşayıp yaşamadığı, aile geçmişinde kalp krizi öykülerinin olup olmadığı durumları değerlendirilir.

Damar tıkanıklığından meydana gelen hastalarda kan sulandırıcılar önerilebilir. Stent ve balon uygulaması başvurulan diğer yollardan biridir. Hipertansiyon rahatsızlığı olan kişilerde ek olarak kan basıncını düşüren ilaçlar verilebilir. Kalp ağrısının tedavisi kişinin yaşadığı sorunla doğrudan ilgilidir. Tüm kalp ağrısı durumlarında aynı tedavi yolu izlenmemektedir.

Kaynak: Hürriyet