Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu
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Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

28.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:29
Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

BURDUR'un ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

'ye bağlı köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı 'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı acil servis polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
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