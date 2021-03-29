Kallavi ne demek? TDK 'ya göre kallavi kelimesinin anlamı nedir?

Eski zamanlarda kullanılan bir kelime olan kallavi, Arapça kökenlidir. Günlük hayatımızda rastladığımız kallavi kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Kallavi ne demek? TDK 'ya göre kallavi kelimesinin anlamı nedir? Birçok anlamı olan kallavi kelimesi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eski zamanlarda kullanılan bir kelime olan kallavi, Arapça kökenlidir. Günlük hayatımızda rastladığımız kallavi kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Kallavi ne demek? TDK 'ya göre kallavi kelimesinin anlamı nedir? Birçok anlamı olan kallavi kelimesi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALLAVİ NE DEMEK?

Arapça kökenli olan kallavi kelimesinin anlamı; Osmanlı zamanında vezirlerin, sadrazamların ve kaptan-ı deryaların kullandığı üstü koni şeklinde olan telli kavuklardır.

İkinci bir anlam olarak güzel pişmiş, bol köpüklü kahveler için de kullanılır.

TDK 'YA GÖRE KALLAVİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kallavi kelimesinin TDK 'ya göre anlamı; kocaman ve iridir. Bununla birlikte sadrazamların giydiği kavuk türü anlamında da kullanılır.