Kalk Gidelim yeni bölüm canlı izle! Kalk Gidelim son bölüm (129) tek parça izle! Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT'nin sevilen aile komedi dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki Kalk Gidelim 130. bölüm fragmanı izle | Yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde ne oldu? Kalk Gidelim 129. bölüm izle! Kalk Gidelim 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 130. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 130. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 129. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı olan 120. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem ve Sadık'ı Kelle İsmail' in evinde gören Seyfettin, Nurcan'ın da gazına gelerek mekanı terk eder. Kelle ise, kurduğu oyunu sürdürür ve Meryem ve Sadık'ı kandırır. Ama son yaptığı oyun işleri iyice karıştırır. Çünkü evde, yaptığı oyunları deşifre edecek biri vardır o da Samim'dir. Samim, babasına olan biteni anlatınca Seyfettin ve Meryem, İsmail'in karşısına dikilir. Meryem ve Seyfettin Kelle'yi yalancılık ve iftiracılıkla suçlarlar. Kelle İsmail çok sinirlenir ve şaka ile başlattığı bu oyunu ciddiye döndürmeye karar verir. Çünkü işittikleri ağırına gitmiştir.

Duru doktordan "7 haftalık hamile olduğunu" öğrenince ortalık bayram yerine döne ama aynı şey Halim ve Badegül için geçerli değildir. Badegül ve Halim test sonuçlarından sonra adeta yıkılırlar.

Dudu ve Şakir' in gayreti sonucunda Sevda ve Perihan'daki unutkanlığın sebebi ortaya çıkar… Sevda ve Perihan'a "yuttukları haplar" hemen bıraktırılır. Perihan kısa zamanda kendine gelir. Ancak Sevda daha çok hap yutmuştur. Bunun için Sevda'daki değişim merakla beklenir.

Şakir bir çiçekçi devralacaklarını Dudu'dan saklar. Ercan'ın Şakir'le gizli iş yapma sevdasından dolayı esrarengiz hareketlerinden kuşkulanan Meryem, kocasının abuk sabuk işler peşine düştüğünden iyice şüphelenir ve Ercan'ı takibe almaya karar verir.

Yasemin'den, Kelle İsmail' in sabah ahıra gelip hayvanları alıp mezbahaya götüreceğini öğrenen Samim durumu hemen Seyfettin'e bildirir. Seyfettin, Kelle İsmail'i ahıra sokmamanın yollarını arar. Muhtar'ın yerine bakan Sadık'la bir gece yarısı operasyonu yaparlar. Sabah kamyonlarla ahıra gelen Kelle İsmail hiç tahmin edilmeyecek bir durumla karşı karşıyadır.

KALK GİDELİM 130. BÖLÜM ÖZETİ

Seyfettin'in fendi İsmail'i yenmiştir ama İsmail inadından vaz geçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin' in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail'i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin' i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin' in Samim' e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin'e ev hapsi verir.

Sevda'nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır.

Duru' nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız'ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan'ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu' ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır.

Şakir ve Dudu, Ercan'ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu'nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem'in gizlice Ercan' ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu'nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan'ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan' ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu'nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık