Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk gidelim son bölüm izle! Kalk Gidelim kaçıcı bölümde final olacak?
TRT'nin sevilen aile komedi dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk gidelim son bölüm izle! Kalk Gidelim kaçıcı bölümde final olacak?
TRT ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk gidelim son bölüm izle! Kalk Gidelim kaçıcı bölümde final olacak? Kalk Gidelim oyuncuları haberimizde yer almaktadır.
KALK GİDELİM BİTİYOR MU?
Kalk Gidelim yeni bölümü 19 Kasım 2020 Perşembe saat 20:00'da TRT ekranlarında yayınlanmakta. Birsen Altuntaş haberine göre Kalk Gidelim 135. bölümü ile ekranlara veda edecek.
KALK GİDELİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailesini geride birakip Istanbul'a giden Mustafa Ali, sahip oldugu sirketin iflas etmesiyle zenginlik düskünü karisi ve lüks içinde büyümüs çocuklariyla köyün yolunu tutmak zorunda kalir.
KALK GİDELİM OYUNCULARI
Ufuk Özkan : Seyfettin Dal
Erkan Sever : Mustafa Ali Dal
Ayça Varlıer : Nurcan Dal
Mehtap Bayri : Sevda Dal
Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal
Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal
Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık