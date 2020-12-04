Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk gidelim son bölüm izle! Kalk Gidelim kaçıcı bölümde final olacak?

TRT'nin sevilen aile komedi dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk gidelim son bölüm izle! Kalk Gidelim kaçıcı bölümde final olacak?