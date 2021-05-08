Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yeni bir aşka yelken açtı
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Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yeni bir aşka yelken açtı

Kalk Gidelim'in Nurcan'ı Ayça Varlıer yeni bir aşka yelken açtı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Kalk Gidelim' dizisinde canlandırdığı Nurcan karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Ayça Varlıer, yeni bir aşka yelken açtı. İşte güzel oyuncunun sevgilisi...

Snob Magazin'in haberine göre; Adı daha önce 'Kalk Gidelim' dizisindeki partneri Erkan Sever ile anılan oyuncu Ayça Varlıer'in müzisyen Serhan Aydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

43 yaşındaki Ayça Varlıer ve sevgilisi Serhan Aydemir'in aşk dolu karesi beğeni topladı.

Ayça Varlıer, son olarak 'Menajerimi Ara' dizisine konuk olmuştu.

Güzel oyuncu bugüne kadar; 'Gümüş', 'Son Bahar', 'Behzat Ç.' ve 'Kalk Gidelim' gibi sevilen dizilerde rol almıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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