Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. (1)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."