Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi"
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Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

18.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:43
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi"
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