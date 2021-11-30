KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı - Haberler
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KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı

AA / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Methuselah ağacının görüntüleri Doğu Kaliforniya'daki Inyo County'nin Beyaz Dağları'ndaki Antik Bristlecone Çam Ormanı'nda bulunan 4.853 yaşındaki Methuselah adı verilen bristlecone çam ağacı, dünyada en yaşlı klonal olmayan ağaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

Methuselah ağacının görüntüleri Doğu Kaliforniya'daki Inyo County'nin Beyaz Dağları'ndaki Antik Bristlecone Çam Ormanı'nda bulunan 4.853 yaşındaki Methuselah adı verilen bristlecone çam ağacı, dünyada en yaşlı klonal olmayan ağaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı

KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı

KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı

AA / Tayfun Coşkun - Son Dakika Haberleri

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