KALİFORNİYA - Dünyanın en yaşlı ağaçları - Methuselah Ağacı

Methuselah ağacının görüntüleri Doğu Kaliforniya'daki Inyo County'nin Beyaz Dağları'ndaki Antik Bristlecone Çam Ormanı'nda bulunan 4.853 yaşındaki Methuselah adı verilen bristlecone çam ağacı, dünyada en yaşlı klonal olmayan ağaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

AA / Tayfun Coşkun - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet