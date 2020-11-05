Kaliforniya'da seçim protestosu
05.11.2020 06:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 06:24
Protestodan görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimlerin ardından birkaç önemli eyalette oy pusulalarını saymayı durdurma talebini protesto etti.
Protestodan görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimlerin ardından birkaç önemli eyalette oy pusulalarını saymayı durdurma talebini protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun