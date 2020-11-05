Kaliforniya'da seçim protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kaliforniya'da seçim protestosu

05.11.2020 06:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 06:24

Protestodan görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimlerin ardından birkaç önemli eyalette oy pusulalarını saymayı durdurma talebini protesto etti.

Protestodan görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimlerin ardından birkaç önemli eyalette oy pusulalarını saymayı durdurma talebini protesto etti.

Kaliforniya'da seçim protestosu
Kaliforniya'da seçim protestosu
Kaliforniya'da seçim protestosu
Kaliforniya'da seçim protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

İlgili Haberler

Simav'da yaşayan Azerbaycanlı kadınlardan Ermenistan protestosu
Simav'da yaşayan Azerbaycanlı kadınlardan Ermenistan protestosu
İstanbul'da 'Macron' Protestosu
İstanbul'da 'Macron' Protestosu
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Gürcistan'daki genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetten erken seçim çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Gökhan Töre Burak Yılmaz Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaliforniya'da seçim protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 06:24:25. #1.14#
title