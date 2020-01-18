Kalemtıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre kalemtıraş mı, kalem tıraş mi?

18.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:17

Kalemtıraş bir kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kalemtıraş bir nasıl yazılır? Kalemtıraş mı, kalem tıraş mı ? TDK'ya göre kalemtıraş bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KALEMTIRAŞ NASIL YAZILIR? KALEMTIRAŞ MI, KALEM TIRAŞ MI?

Kalemtıraş birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi ayrı yazarak yanlış yapanlar vardır. Kalemtıraş ile alakalı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Kalem tıraş: Yanlış

Kalemtıraş: Doğru