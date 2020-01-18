Kalemtıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre kalemtıraş mı, kalem tıraş mi?
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Kalemtıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre kalemtıraş mı, kalem tıraş mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kalemtıraş". Peki, kalem tıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre kalemtıraş ayrı mı, bitişik mi yazılır?

18.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:17
Kalemtıraş nasıl yazılır? TDK'ya göre kalemtıraş mı, kalem tıraş mi?

Kalemtıraş bir kelimesini gün içerisinde sık sık kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kalemtıraş bir nasıl yazılır? Kalemtıraş mı, kalem tıraş mı ? TDK'ya göre kalemtıraş bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KALEMTIRAŞ NASIL YAZILIR? KALEMTIRAŞ MI, KALEM TIRAŞ MI?

Kalemtıraş birleşik olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelimeyi ayrı yazarak yanlış yapanlar vardır. Kalemtıraş ile alakalı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Kalem tıraş: Yanlış

Kalemtıraş: Doğru

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