Kalem tabancayla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kalem tabanca ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 1'i emekli polis 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kalem tabanca ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 1'i emekli polis 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün üyesi oldukları öne sürülen 3 kişinin bulunduğu 34 TC 3282 plakalı otomobili takibe aldı. Aracın geçiş güzergahı üzerinde kontrol noktası oluşturan polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kalem tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K., M.T. ve S.Y. gözaltına alındı. Kimlik araştırmasında şüphelilerden M.K.'nin emekli polis olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş