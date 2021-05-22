Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
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Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'un İskilip ilçesinde kale surundan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık (21), hayatını kaybetti.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde kale surundan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık (21), hayatını kaybetti. Polis, görgü tanıklarının Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığı ifadesi üzerine annesi Meşhure Arık'ı (44), gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık'ın cansız bedeni, İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

'BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ'

Meşhure Arık'ın, polisteki sorgusunda, 'Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben 'düşersin' dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü? dediği belirtildi. Ferdi Arık'ın cenazesi, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sorgusu tamamlanan şüpheli Meşhure Arık ise adliyeye sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI
Son dakika haber | ÇORUM KALEDE, SURDAN DÜŞEN ŞİZOFRENİ HASTASI FERDİ ÖLDÜ, ANNESİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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