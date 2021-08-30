Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'nın Kale ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale'de Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Astsubay Çavuş Adem Polattimur, 30 Ağustos zaferinin Ulu önder Atatürk'ün önderliğinde, çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferi olduğunu söyledi.

Törene İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutladı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Alparslan Sözen, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti başkanları ve daire amirleri katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kale ve Hekimhan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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