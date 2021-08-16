Kale konserleri yakında başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan "Kale Konserleri" ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan "Kale Konserleri" ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kale'de 23 Ağustos Pazartesi günü Sakiler Grubu, 26 Ağustos Perşembe günü Şevval Sam, 27 Ağustos Cuma günü Ferhat Göçer, 31 Ağustos Salı günü Zehra, 2 Eylül Perşembe günü Serdar Ortaç ve 3 Eylül Cuma günü Uzi sahneye çıkacak.
Kaynak: Hürriyet