Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
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Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi

Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği (İZOLDER), Malatya'nın Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenledi.

İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği (İZOLDER), Malatya'nın Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenledi.

Kale Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen aşure etkinliğine Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İZOLDER Başkanı Harun Akkuş ve vatandaşlar katıldı.

Harun Akkuş, yaptığı konuşmada, bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi Muharrem ayının ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Daha sonra katılımcılara aşure ikramı yapıldı.

Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
Kale ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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