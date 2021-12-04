Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel
Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AA'nın

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Zeynep Bodur Okyay, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Okyay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlk olarak "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Okyay, oyunu "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Okyay'ın, "yaşam" kategorisindeki tercihi "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı fotoğraf oldu.

"Haber" kategorisindeki oyunu "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Okyay, fotoğrafları çok etkileyici olduğunu ifade ederek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.???????

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Son Dakika Haberleri

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