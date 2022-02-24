Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

AA, Bilal Timur - Güncel
 - Güncelleme:
Kale'de kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

Mahmut Dursun Mahallesi Handere Köprüsü altında haberleşme kablosunun kesilmesi üzerine ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının internet bağlantısı gitti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi T.K'yi (38) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Bilal Timur - Güncel

Hisarcık, Malatya, Kamu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title