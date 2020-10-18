Kaldırımda yürürken otomobil çarpan baba ve oğlu öldü, anne yaralı

KONYA'da, Furkan O.'nun (19) kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan (36), eşi Sibel Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a (5) çarptı.

KONYA'da, Furkan O.'nun (19) kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan (36), eşi Sibel Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a (5) çarptı. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, yaralanan anne ile otomobilin sürücüsü Furkan O. hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan, eşi Sibel Özkan ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada Ahmet Eymen Özkan olay yerinde, Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi'nde, sürücü Furkan O. da Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA