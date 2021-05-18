Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü

Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen emekli madenci Ali Karataş'a (63) çarptı.

BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen emekli madenci Ali Karataş'a (63) çarptı. Kamyonet ile duvar arasına sıkışan Ali Karataş hayatını kaybetti. 

Kaza akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. M.T. yönetimindeki 74 AAD 620 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ali Karataş'a çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan Ali Karataş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.T gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü
Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Beren Saat Cemal Hünal Burak Sergen
Spor Ali Koç Gökhan Töre Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 23:33:55. #1.15#

title