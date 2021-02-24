Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada(2)

KAZADA AYAĞI KIRILDIGaziantep'te, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışan ve ayağı kırılan Suriye uyruklu Hüseyin Çavuş (46) tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAZADA AYAĞI KIRILDI

Gaziantep'te, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışan ve ayağı kırılan Suriye uyruklu Hüseyin Çavuş (46) tedavisinin ardından taburcu edildi. Eşi vefat eden annesi ve 3 çocuğu ile yaşamını sürdüren Çavuş, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Kaldırımda oturduğum sırada otomobil direksiyonu kırarak bana çarptı. Duvar ile araba arasına sıkıştım. Ben bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni ve ayağım kırılmış" dedi.

'SÜRÜCÜ VURUP KAÇTI'Hüseyin Çavuş'a çarpan sürücünün ambulans geldikten sonra otomobili ile olay yerinden kaçtığını belirten esnaf Mehmet Çakır, "Sesleri duyunca buraya geldik. Burada oturan bir kişiye araç çarpmıştı. Biz hemen ambulansı aradık, arabanın plakası yoktu. Ambulans geldi adamı hastaneye kaldırdılar. O sırada çarpan araba olay yerinden kaçıp gitti" diye konuştu.ÖLÜMDEN KILPAYI KURTULAN KAZAZEDEYE YARDIMÖte yandan ölümden kıl payı kurtulan ve engeline rağmen hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Çavuş ve ailesine Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından yardım yapıldı. Dernek yöneticisi Mehmet Yılmaz, olayı öğrenince aileye ulaştıklarını ve yardımda bulunduklarını ifade etti.

Hüseyin Çavuş'un annesi Fatma Çavuş ise oğlunun kazada daha ağır bir yara almamasıyla teselli bulduklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI