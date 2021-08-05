Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti

Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaldırımdan giden elektrikli bisikletli kadın, kendisini uyaran engelli vatandaşa önce hakaret etti ardından ise tekme ve tokatla saldırdı.

Kaldırımdan giden elektrikli bisikletli kadın, kendisini uyaran engelli vatandaşa önce hakaret etti ardından ise tekme ve tokatla saldırdı. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletleriyle kaldırımdan hızla ilerleyen iki kadının karşısına yürüme engelli bir vatandaş çıktı. Yürüme desteği sağlayan aparat ile güçlükle ilerleyen vatandaşın, yavaş gitmeleri konusunda uyarısına kızan kadınlar engelli vatandaşla sözlü tartışmaya girdi.

Bisikletinden inerek engelli vatandaş ile tartışmaya başlayan kadın, hakaretler etmeye başladı. Hızını alamayan kadın bu sefer engelli vatandaşa tekme ve tokatla saldırdı. Güçlükle ayakta duran engelli vatandaşın yere düşmesini aldırış etmeyen kadın, insafsızca darp etmeye devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yoldan geçen kimi vatandaşlar duruma seyirci kalırken birkaç vatandaş vicdansız kadını güçlükle yaşlı adamdan uzaklaştırdığı görüldü. - DENİZLİ

Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti
Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkan zihinsel engelli kadın kayboldu
Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkan zihinsel engelli kadın kayboldu
'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
Boşandığı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı kendini böyle savundu: Ev pislik içindeydi
Boşandığı eşini ve 2 kızını öldüren zanlı kendini böyle savundu: Ev pislik içindeydi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Prens William
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Ahmet Nur Çebi Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaldırımda giden elektrikli bisikletli kadın kendisini uyaran engelliyi darp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:03:57. #1.14#

title