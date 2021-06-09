Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaldığı otel, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi. Gelişme üzerine adres değiştirme kararı alan Peker, Twitter hesabından uzun bir yolculuğa çıkacağını ifade etti.