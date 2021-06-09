Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
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Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım

Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaldığı otel, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi. Gelişme üzerine adres değiştirme kararı alan Peker, Twitter hesabından uzun bir yolculuğa çıkacağını ifade etti.

Balkanlardan Fas'a, Fas'tan Dubai'ye kaçan ve buradan yayınladığı videolarla tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaldığı otel, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ifşa edildi. Adresi hakkında bilgilerin ortalığa saçılması sonrasında Peker, Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Peker şu ifadeleri kullandı;

"Uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor. Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım."

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