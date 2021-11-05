Kalça takıntısı için İngiltere'den İstanbul'a geldi! Geçirdiği operasyon sonu oldu
Kalçasından yağ aldırmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown, ameliyattan 2 gün sonra pansuman sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ameliyatı yapan estetik cerrahı Ş.G.B. gözaltına alındı.
İngiltere vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown, kalçasından yağ aldırmak için geçtiğimiz ay İstanbul Bahçelievler'e geldi. İddiaya göre özel bir hastanede, 22 Ekim 2021 günü, estetik cerrahı Ş.G.B. tarafından kalçasından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi.
Sabah'ın haberine göre kadın, ameliyattan sonra sağlık sorunu olmadığı gözlemlenince bir gün sonra taburcu oldu. Ancak 2 gün sonra akşam saatlerinde Brown pansuman için tekrar hastaneye geldi. İddiaya göre pansumanda doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken Brown bir anda fenalaştı. Saatler içerisinde durumu kötüye giden genç kadını hayatını kaybetti.
Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmada doktor Ş.G.B'yi gözaltına alındı. Ş.G.B., emniyetteki ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü.
Ş.G.B., ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.