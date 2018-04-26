Kalça Çıkığı İleri Yaşlarda da Tedavi Edilebiliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Elmacıoğlu, "Kalça çıkığı ileri yaşta da tedavi edilebilir. Kalçaya protez koyulması ile sağlıklı bir eklem sağlanabilir" dedi.

"Kalça çıkığı önlenebilir bir sakatlıktır"

Kalça çıkığı hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Elmacıoğlu, sakatlığın önlenebilir olduğunu belirterek, "Kalça çıkığı ileri yaşta da tedavi edilebilir. Kalçaya protez koyulması ile sağlıklı bir eklem sağlanabilir. Halk arasında doğum sırasında bacağın çekilip çıkarılması ile olan bir durum olarak düşünülüyor. Oysa ki çoğu zaman bebek anne karnında iken kalça çıkıktır ya da kalçanın gelişimi yetersiz kalmıştır. Doğumdan sonra yapılacaklar, bu problemin iyi veya kötü yönde gelişmesine sebep olabilir. Bu anlamda kalça çıkığı önlenebilir bir sakatlıktır. Farklı bir deyişle ailenin bebeğe yapacağı yanlış uygulamalar bebeğin sakat kalmasına yol açabileceği gibi, doğru eylemler iyileşmesini sağlayabilir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis önemlidir" diye konuştu.

"Kalça çıkığı önemli bir sakatlıktır"

Kalça çıkığının önemli bir hastalık olduğunun altını çizen Emacığlu, "İlk 3 ayda, alçısız ve ameliyatsız tedavi ile tamamen normal bir kalça elde etme şansınız yüzde 95'in üzerindedir. 3-6 ay arası bebeklerde bu şans biraz daha düşüktür, 6 aydan büyük bebeklerden bir kısmı alçı ve ameliyat tedavileri gerektirebilir. Bu durumlar kalçadaki problemin derecesine bağlı olarak değişebilir. Bir yaşın üzerinde ameliyat gerektiren çocuklarda uygun tedaviler yapılırsa, özellikle çocuk ortopedisinde deneyimli ortopedistlerin başarı şansı çok daha yüksektir. Bebeklerde özellikle bezin, dar ve küçük olması, kasık hizasında bağlanması kalça gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ailelerin bu konuda muhakkak bir uzman tarafından bilgi alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN