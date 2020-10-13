Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

13.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:42
Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Kalburabastı tatlısı ilk sırada yer alıyor. Kalburabastı tatlısı hem lezzetli olması açısından hem de yemeklerin vazgeçilmez bir unsuru olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KALBURABASTI TATLISI MALZEMELERİ

• 125 gr margarin veya tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 çay bardağı irmik

• 1 tane yumurta

• 1 çay kaşığından az tuz

• Yarım paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• Aldığı kadar un 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

• 3 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı su

• 3 4 damla limon suyu

YAPILIŞI

1.Şerbeti için tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatmaya başlayalım.

2. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip 20 dakika daha kaynatalım ve soğumaya bırakalım.

3. Bir kaba tereyağını,sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı koyup iyice karıştıralım.

4. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edip karıştıralım.

5. Sonra azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.

6. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım.

7. Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açalım.

8. Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatalım ve tepsiye aralıklı olarak dizelim.

9. Önceden ısıtılmış 190° fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

10. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim ve yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyip servis edebiliriz.

PÜF NOKTALARI NEDİR?

• Kalburabastıyı yaparken unu yavaş yavaş ilave etmeli ve elde ettiğiniz hamurun yumuşak kıvamlı olmasını sağlamalısınız.

• Kalburabastınız için aparat olarak gerçek kalburunuz yok ise rende ya da slikon nihaleyi kullanabilirsiniz ve böylelikle kalburabastıya nasıl şekil verilir? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

• Tatlınızı şerbetlerken şerbetin soğuk, kurabiyenin sıcak olması gerekmektedir. Tatlınızın şerbeti güzel bir şekilde çekmesi için dinlendirmelisiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 adet kalburabastı tarifi yaklaşık olarak 251 kaloriye denk gelmektedir.

İlgili Haberler

Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Et sote nasıl yapılır? Et sote yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Et sote nasıl yapılır? Et sote yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
Dereotlu Poğaça nasıl yapılır? Dereotlu Poğaça yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
Dereotlu Poğaça nasıl yapılır? Dereotlu Poğaça yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
Haber Yorumları (4)
ZS: şerbetli tatlılarımdan en favori
Cevap Yaz Yayından Kaldır
JALE: çok güzel tarifmiş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PELİN: bu akşam deneyeceğim epey heyecanlandırıyor bu beni
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Özgü Namal Yasmin Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Bursa Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 12:02:33. #1.15#
title