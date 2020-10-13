Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Kalburabastı tatlısı ilk sırada yer alıyor. Kalburabastı tatlısı hem lezzetli olması açısından hem de yemeklerin vazgeçilmez bir unsuru olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KALBURABASTI TATLISI MALZEMELERİ

• 125 gr margarin veya tereyağı

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 çay bardağı irmik

• 1 tane yumurta

• 1 çay kaşığından az tuz

• Yarım paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• Aldığı kadar un 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

• 3 su bardağı toz şeker

• 3 su bardağı su

• 3 4 damla limon suyu

YAPILIŞI

1.Şerbeti için tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatmaya başlayalım.

2. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip 20 dakika daha kaynatalım ve soğumaya bırakalım.

3. Bir kaba tereyağını,sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı koyup iyice karıştıralım.

4. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edip karıştıralım.

5. Sonra azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.

6. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım.

7. Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açalım.

8. Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatalım ve tepsiye aralıklı olarak dizelim.

9. Önceden ısıtılmış 190° fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.

10. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim ve yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyip servis edebiliriz.

PÜF NOKTALARI NEDİR?

• Kalburabastıyı yaparken unu yavaş yavaş ilave etmeli ve elde ettiğiniz hamurun yumuşak kıvamlı olmasını sağlamalısınız.

• Kalburabastınız için aparat olarak gerçek kalburunuz yok ise rende ya da slikon nihaleyi kullanabilirsiniz ve böylelikle kalburabastıya nasıl şekil verilir? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

• Tatlınızı şerbetlerken şerbetin soğuk, kurabiyenin sıcak olması gerekmektedir. Tatlınızın şerbeti güzel bir şekilde çekmesi için dinlendirmelisiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 adet kalburabastı tarifi yaklaşık olarak 251 kaloriye denk gelmektedir.