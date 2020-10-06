Kalbinden bıçakladığı kocası öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalbinden bıçakladığı kocası öldü

06.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:23
Kalbinden bıçakladığı kocası öldü

GAZİANTEP'te, Şenel Taş (48), tartıştığı eşi Mehmet Taş'ı (50) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

GAZİANTEP'te, Şenel Taş (48), tartıştığı eşi Mehmet Taş'ı (50) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Taş ile Şenel Taş çifti arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel Taş, evde bulunan bıçağı alıp, eşine savurdu. Aldığı bıçak darbesi ile kalbinden yaralanan Mehmet Taş, kanlar içinde yığıldı. Çocukları ve komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Taş'ı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Taş, doktorların tüm çabasına karşın sabaha doğru yaşamını yitirdi.

Mehmet Taş'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şenel Taş'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 


Kalbinden bıçakladığı kocası öldü
Kalbinden bıçakladığı kocası öldü
Kalbinden bıçakladığı kocası öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Mahsun Kırmızıgül Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalbinden bıçakladığı kocası öldü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 15:23:31. #1.14#
title