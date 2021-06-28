KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
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KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI

KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada rahatsızlanarak yere düşen İbrahim Taş (56), polis ve vatandaşlar tarafından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışılırken, kızı, "Ne olur ölme" diyerek ağladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolda yürüdüğü sırada rahatsızlanarak yere düşen İbrahim Taş (56), polis ve vatandaşlar tarafından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışılırken, kızı, "Ne olur ölme" diyerek ağladı. Taş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla birlikte kaldırımda yaya olarak yürüyen İbrahim Taş, rahatsızlanarak yere düştü. Başını kaldırıma vuran Taş için sağlık ekiplerine haber verildi. Taş'a ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve vatandaşlar yaptı. Taş, kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak hayatta tutulmaya çalışıldı. Bu sırada babasının başında bekleyen Taş'ın kızı, gözyaşlarını tutamadı. Babasına, 'Ne olur ölme' diye seslenen genç kadın cep telefonuyla yakınlarını arayarak durumu bildirdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Taş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI
KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KALBİ DURDU, KIZI 'NE OLUR ÖLME BABA' DİYEREK AĞLADI - Haberler
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