Kalben'in sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?
Şarkıcı Kalben, 'Eski Dünyanın Yangını' adını taşıyan ilk romanının ve 13 şarkıdan oluşan albümünün lansmanını önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Kalben, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. İşte ünlü şarkıcının sevgilisi...
Lansman tarihi olarak doğum günü olan 17 Ocak'ı seçerek kendisi için bu özel günü daha da anlamlı kılan Kalben, "Bu iki projede de bana eşlik eden çok önemli dostlarım var. Onlarla beraber yaptığımın altını çizmek isterim" dedi.
"YILLARIMI ALDI"
2009 yılından beri üzerinde çalıştığı romanı hakkında konuşan Kalben, "Yazarlık çok özel bir meslek, benim yıllarımı aldı. Keza albümde öyle." ifadelerini kullandı.
ÖZEL HAYATI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU
Salih Bora ile birlikteliği sorulan Kalben, "Eylül ayından beri birlikteyiz. Mutluluk şu an hayatımın her yerinde. Sadece ilişkimde değil işimde ve arkadaş çevremde. Hep bu mutluluk sürsün istiyorum" dedi.