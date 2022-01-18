Kalben'in sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş?

Lansman tarihi olarak doğum günü olan 17 Ocak'ı seçerek kendisi için bu özel günü daha da anlamlı kılan Kalben, "Bu iki projede de bana eşlik eden çok önemli dostlarım var. Onlarla beraber yaptığımın altını çizmek isterim" dedi.

"YILLARIMI ALDI"

2009 yılından beri üzerinde çalıştığı romanı hakkında konuşan Kalben, "Yazarlık çok özel bir meslek, benim yıllarımı aldı. Keza albümde öyle." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Salih Bora ile birlikteliği sorulan Kalben, "Eylül ayından beri birlikteyiz. Mutluluk şu an hayatımın her yerinde. Sadece ilişkimde değil işimde ve arkadaş çevremde. Hep bu mutluluk sürsün istiyorum" dedi.