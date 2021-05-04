Kaku: "Uzaylılarla Temasa Geçmek Korkunç Bir Fikir!"
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Kaku: "Uzaylılarla Temasa Geçmek Korkunç Bir Fikir!"

Kaku: 'Uzaylılarla Temasa Geçmek Korkunç Bir Fikir!'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Evrendeki yabancı yaşam formlarıyla iletişime geçmek, onları 'Dünya'yı yönetmeye' sevk edebilir... Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim insanlarının uzaya daha da derinlemesine bakmalarına olanak tanıyacak.

Evrendeki yabancı yaşam formlarıyla iletişime geçmek, onları 'Dünya'yı yönetmeye' sevk edebilir...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim insanlarının uzaya daha da derinlemesine bakmalarına olanak tanıyacak. Ancak yabancı bir yaşam formu bulup temas kurmaya çalışmamız, korkunç sonuçlar doğurabilir... En azından Dünya'ca ünlü bir bilim insanı böyle düşünüyor.

Üst düzey bir bilim adamı, uzaylı yaşamıyla temas kurmanın 'korkunç bir fikir' olduğunu ve sözlerinin, diğer türleri 'Dünya'yı yönetmeye' davet etmenin bir uyarısı olarak yorumladığını söyledi.

Michio Kaku.

The Next Web'e göre, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) bu yılın sonlarında fırlatılacak ve evrenin en uzak noktalarında gezegenlere bakacak.

Şu anda Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'nın en ünlü uzay görme teknolojisi parçası, ancak JWST bu işi çok daha ileriye götürecek.

NASA'nın yeni teleskopunun gücü öyle fazla ki, bazı bilim adamları varlığımızın farkında olmayan yabancı türleri rahatsız edebileceğinden korkuyor ve belki de bir kısmı dost canlısı yaşam formları olmayacağını da belirttiler.

MONTEZUMA ÖRNEĞİ

Ünlü fizikçi Michio Kaku, yeni teleskobun insanların binlerce gezegene bakmasına izin vereceğini ancak sakinlerine ulaşmayı detaylarıyla düşünmemiz gerektiğini söyledi.

Michio Kaku şunları söyledi:

Hernan Cortes'in Montezuma'yla karşılaşma ilüstrasyonu.

"Yakında Webb teleskopunu yörüngede tutacağız ve bakmamız gereken binlerce gezegenimiz olacak ve bu yüzden uzaylı bir medeniyetle temas kurma ihtimalimiz oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Onlara ulaşmamız gerektiğine inanan bazı meslektaşlarım var. Bence bu korkunç bir fikir. Meksika'da Cortes ile yüzlerce yıl önce tanıştığı zaman Montezuma'ya ne olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Şahsen uzaylıların dostça davranacağını düşünüyorum ama bu konuda kumar oynayamayız. Bu yüzden iletişim kuracağımızı düşünüyorum ama bunu çok dikkatli yapmalıyız."

Montezuma ve Aztek İmparatorluğu sonunda İspanyollar tarafından yok edildi, bu nedenle Kaku, uzaydaki üstün evrimleşmiş türlerin ardından insanlığın geleceği için endişelere sahip olabilir.

Web sitesinde, uzaylı yaşam formlarını keşfedersek 'barış içinde geliriz' mesajı göndermek, onları "gel bizi yönet" şeklinde yorumlamalarına yol açabilir.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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