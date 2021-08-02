Kaktüs radyasyonu azaltır mı?
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Kaktüs radyasyonu azaltır mı?

Kaktüs radyasyonu azaltır mı?
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Sizin de evinizde ki radyasyondan kurtulmak için kaktüs almak gibi bir düşünceniz bulunuyorsa hemen acele karar vermemenizi öneririz. Çünkü kaktüslerin diğer cisimlerden radyasyon alıp almadığı tartışılmaktadır. Peki, Kaktüs gerçekten radyasyonu azaltır mı? Kaktüs radyasyonu azaltmaz mı?

Kaktüsün radyasyonu azalttığı iddiaları 1980'li yıllarda İsviçre'de yapılan bir gözleme dayanmaktadır. Araştırmaya göre laboratuvarlara alınan kaktüsler uzun süre ekran başında duran çalışanlara iyi geldi. Baş ağrılarına ve yorgunluk belirtilerine iyi geldi. Peki, Kaktüs gerçekten radyasyonu azaltır mı? Kaktüs radyasyonu azaltmaz mı? Kaktüs radyasyonu emer mi? İşte detaylar haberimizde...

KAKTÜS RADYASYONU AZALTIR MI?

Sizin de evinizde ki radyasyondan kurtulmak için kaktüs almak gibi bir düşünceniz bulunuyorsa hemen acele karar vermemenizi öneririz. Çünkü kaktüslerin diğer cisimlerden daha fazla radyasyon çektiğini gösteren hiçbir bilimsel veri bulunmamaktadır.

Kaktüsün radyasyonu azalttığı iddiaları 1980'li yıllarda İsviçre'de yapılan bir gözleme dayanmaktadır. Araştırmaya göre laboratuvarlara alınan kaktüsler uzun süre ekran başında duran çalışanlara iyi geldi. Baş ağrılarına ve yorgunluk belirtilerine iyi geldi.

Kaktüs radyasyonu azaltır mı?

İddianın temeli kaktüsün içinde bulunan yüksek su miktarıyla alakalıdır. Bilindiği üzere su iyi bir radyasyon emicisidir. Kaktüsün fayda sağlaması da bu yüzdendir. Ancak domatesin %94, karpuzun %92 ve kavunun da%90 su oranına sahip olduğunu düşünecek olursak, %85 su oranına sahip kaktüslerden daha etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer her cisimde birer radyasyon emici ise tek seçenek kaktüs olmuyor. Haliyle bilgisayarınızın kenarına bir domates ya da kavunda koyabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için haberler.com'un Youtube sayfasına bakabilirsiniz.

KAKTÜS RADYASYONU AZALTIR MI? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaktüs radyasyonu azaltır mı?
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