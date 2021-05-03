Kahverengi leke orucu bozar mı? Diyanet Âdet döneminden önce başlayan lekelenme orucu bozar mı?
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Kahverengi leke orucu bozar mı? Diyanet Âdet döneminden önce başlayan lekelenme orucu bozar mı?

Kahverengi leke orucu bozar mı? Diyanet Âdet döneminden önce başlayan lekelenme orucu bozar mı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili sorular sormaya başladı. Peki, Kahverengi leke orucu bozar mı? Diyanet Âdet döneminden önce başlayan lekelenme orucu bozar mı?

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili sorular sormaya başladı. Peki, Kahverengi leke orucu bozar mı? Diyanet Âdet döneminden önce başlayan lekelenme orucu bozar mı?

KAHVERENGİ LEKE ORUCU BOZAR MI?

Düzenli adeti olan bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren adet günü sona erene kadar adetli sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak on gün geçtiği halde akıntı devam ediyorsa mutat olan âdetinden sonraki akıntılar adet değil özür kanıdır. Akıntısı on günden fazla devam eden bir kadın, "özür sahibi" kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, adet döneminden önce görülen lekelenmelerin adet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların adet kanaması olmadığı tespit edilirse, adet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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