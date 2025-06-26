Kahvenin ana vatanı neresidir?

Kahvenin ana vatanı neresidir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kahvenin ana vatanı neresidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kahvenin ana vatanı neresidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kahvenin ana vatanı neresidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KAHVENİN ANA VATANI NERESİDİR?

A: Doğu Afrika'da dağlık bir bölge

B: Güney Amerika ormanları

C: Eminönü

D: Üsküdar

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı, Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor.

13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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