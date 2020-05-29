Kahveli peeling nasıl yapılır? Kahvenin canlandırıcı, iyileştirici ve tazeleyici etkisini cildinizde hissetmek ister misiniz? İşte sizin için harika bir kahveli peelingi tarifi…

Güneş izleri, selülit ve ölü derilerden kurtulmak için kahveli peeling yaparak evinizde kendinize özel bir cilt bakımı uygulayabilirsiniz. Evde bulunan ya da kolayca tedarik edebileceğiniz malzemelerle kahveli peeling karışımınızı kolayca hazırlayabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 fincan Türk kahvesi, 1 çay kaşığı E vitamini, yarım su bardağı toz şeker veya deniz tuzu, 15 damla neroli yağı, su bardağının 3'te biri kadar Hindistan cevizi yağı, 15 damla buhur yağı

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri küçük bir kasede bir araya getirin ve krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışım hazır olunca bir kavanoza alın.

UYGULAMA

Öncelikle uygulamayı banyo sırasında yapmanızı öneririz. Kahveli peeling karışımından nemli cildinize yeterli miktarda sürün. Cildinizdeki ölü derilerin atılması ve kan dolaşımının artarak selülitli dokunun yenilenmesi için dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Sonra bol su ile cildinizi durulayın.

Not: Bütün cilt uygulamalarınızda önce doktorunuza başvurunuz.