Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi - Haberler
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Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi Kahvehanenin çatısı yanarken, oyun oynamaya devam ettiler Düzce'de kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı.

DÜZCE (İHA) - Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Kahvehanenin çatısı yanarken, oyun oynamaya devam ettiler

DÜZCE - Düzce'de kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oyunlarına devam etti.

Olay, Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı. Borulardan çıktığı düşünülen dumanların, çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

Bir yanda çatı yangını, diğer yanda tavla ve okey keyfi

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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