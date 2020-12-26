Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı
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Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı

26.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:56
Kahvaltıya çağırmaya gitmişti! Abisinin cansız bedeniyle karşılaştı

Bursa'da kaldığı huzurevinden arkadaşlarını görmek için geldiği mahallesinde geceyi muhtarlıkta geçiren 67 yaşındaki Halil Kızıl, sabah kendisini kahvaltıya çağırmak için gelen kardeşi tarafından ölü bulundu.

Huzur evinde kalan Halil Kızıl, akrabalarını ve arkadaşlarını görmek için dün İvazpaşa Mahallesi'ne geldi. Burada arkadaşlarıyla sohbet eden Kızıl, saatin geç olduğunu fark ederek huzurevine dönmedi.

KARDEŞİ BULDU

Muhtarın izniyle geceyi muhtarlıkta geçirdi. Sabah saatlerinde kahvaltıya çağırmak için muhtarlığa gelen kardeşi ile yeğeni, Kızıl'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kızıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Halil Kızıl'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, soruşturmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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