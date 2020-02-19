Kahvaltı neden önemli ?

19.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:04

Gece boyunca aç kalan vücudunuz güzel bir kahvaltıyı hak ediyor. Neden mi? Çünkü ; akşam yemeği ile sabah arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde vücut besinlerin tümünü kullanır. Öğünler içinde en önemlisi ve harcadığımız enerjinin anahtarı sabah kahvaltısıdır. Kalktıktan sonra en geç iki saat içerisinde kahvaltı yapılmalıdır. Böylece hem gerekli olan enerjiyi elde edebilir hem de günün büyük kısmını çok daha tok bir şekilde geçirebilirsiniz. Kahvaltı yapanlar ve yapmayanlar kıyaslandığında, kahvaltı yapmayıp günlük alınması gereken kaloriyi alanların da aynı oranda zayıfladığı gözlendi. Ancak kahvaltı, zayıflamanın çok ötesinde bir konu. Çünkü kahvaltı gün içerisinde sergileyeceğimiz bilişsel performansın kalitesini belirliyor. Yani iyi hissetmek, güne adapte olmak ve zihinsel işleri kolaylıkla halledebilmenin yolu kahvaltıdan geçiyor. Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin kullanacağı enerjide azalma olur. Bu durumda yorgunluk baş ağrısı dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır. Çocuklarda okul başarısı düşer. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı menüsü güne istekli başlamada ve elverişli bir biçimde sürdürmede oldukça önemlidir.

Yeterli ve Dengeli Kahvaltıda Yenilmesi Gerekenler

·Protein içeriği yüksek besinler (süt, yumurta, peynir gibi) tüketilmesi

·Meyve ve sebze yenilmesi uzun süre doygunluk sağlar. Domates, maydanoz, taze biber gibi sebzelerle portakal ve elma gibi meyveler ya da taze sıkılmış portakal suyu kahvaltı sofrasında bulundurulmalı.

·Sebze ve meyve kahvaltının C vitamini açısından dengeli olmasını sağlarken, demir mineralinin emilimini artırarak, kan kolesterol seviyesini düşürür.

·Kahvaltıda bir bardak süt içmek, bir yumurta yemek, bir portakal, salatalık ya da domates gibi sebze ya da meyve tüketmek güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından atılabilecek en önemli adım.

·Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kahvaltısında daima bir bardak süt bulunmalı. Süt içmeyi sevmeyen çocukların ise yeterli peynir ya da yoğurt tüketmesi sağlanmalı.

·Kahvaltıda çocuklara verilecek ana besinler peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez, ekmek, kahvaltılık tahıl ürünleri, sebze ve meyveler.

Kaynak: Bültenler