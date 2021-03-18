Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
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Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar

18.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:27
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar

Konya'da üst katta yaşayan oğlunu kahvaltı için uyandırmaya giden aile, oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, merhumu otopsi yapmak üzere hastane morguna götürdü.

Sabah saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın alt katındaki dairede oturan ailesi, üst katta yalnız yaşan Uğur T.'yi kahvaltı için uyandırmaya evine geldi. Uğur T.'yi hareketsiz yatarken bulan ailesinin haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Uğur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Uğur T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
GÜLCAN: Hayret konya düşmanları atlamamış yorumlara
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GÜLCANA CVP: GENE Mİ KONYA
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