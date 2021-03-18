Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar

Konya'da üst katta yaşayan oğlunu kahvaltı için uyandırmaya giden aile, oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, merhumu otopsi yapmak üzere hastane morguna götürdü.