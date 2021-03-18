Kahvaltı için uyandırılmak istenirken, ölü bulundu

KONYA'da, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yalnız yaşayan Uğur T. (38), alt katta oturan ve kahvaltı için uyandırmaya gelen ailesince ölü bulundu.

KONYA'da, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yalnız yaşayan Uğur T. (38), alt katta oturan ve kahvaltı için uyandırmaya gelen ailesince ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın alt katındaki dairede oturan ailesi, üst katta yalnız yaşan Uğur T.'yi kahvaltı için uyandırmaya evine geldi. Uğur T.'yi hareketsiz yatarken bulan ailesinin haber vermesiyle eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Uğur T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Uğur T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. ??

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ