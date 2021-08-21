Kahta'da 'siftar parası' geleneği
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Kahta'da 'siftar parası' geleneği

Kahta'da 'siftar parası' geleneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 'siftah parası' geleneği esnaflar tarafından tekrar devam ettirilmek isteniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 'siftah parası' geleneği esnaflar tarafından tekrar devam ettirilmek isteniyor.

Kahta'da, sabah namazından sonra bir araya gelen bazı esnaflar, ahilik kültürünü sürdürmek ve unutulmaya yüz tutmuş 'siftah parası' geleneğini sürdürüyor.

Kahtalı esnaflardan Sadık Yavaş, içinde 1 ile 5 TL arasında bulunan paraların olduğu zarfları, sabah namazından sonra esnafa dağıttı.

Sabah namazından sonra dükkan kapılarına siftah paralarını bırakan esnaf Sadık Yavaş, unutulmaya yüz tutmuş ahilik değerini yeniden kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yavaş, "Geçmişten gelen bu güzel geleneğimizi sürdürmek adına bazı esnaf arkadaşlarımızla beraber sabah namazından sonra 1 ile 5 TL arasında değişen paraların olduğu zarfları dükkanların kepenklerine bıraktık. Ahilik kültürümüzde var olan ve geleneğimizde 'siftah parası' olarak geçen, unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi, tekrar sürdürmeye başlıyoruz. Gününüz bereketli kazancınız daim olsun. Siftah bizden, bereketi Allah'tan" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'da 'siftar parası' geleneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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