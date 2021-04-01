Kahta'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Kahta'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahta'da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir markette hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir markette hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih mahallesinde faaliyet gösteren bir markette meydana gelen 6 bin değerinde sigara ve para hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin E.P. (20), A.Y. (16) ve F.Ç.(17) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Kahta Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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