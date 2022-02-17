Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Kahta ilçesinde emniyet değerlendirme toplantısı yapıldı.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Kahta ilçesinde emniyet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili birim amirleri katıldı.

Yapılan değerlendirme toplantısında Müdür İbrahim Ergüder, Kahta ilçesinin asayişi hakkında bilgiler aldı. Toplantı sonrasında Müdür İbrahim Ergüder, ilçe emniyet teşkilatına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Ergüder daha sonra Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'yı makamında ziyaret etti. - ADIYAMAN

Kahta'da emniyet müdürlüğü toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Kahta, Yerel, Haberler

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